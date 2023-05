Der Ettringer Sportpark wird zur Mountainbike-Rennstrecke

Vereinsmeisterschaft, Schulverbundmeisterschaft und Allgäuer Kids-Cup: Drei Tage lang regierten in Ettringen die Mountainbike-Fahrer.

Seit zwei Jahren gibt es die Mountainbike-Abteilung beim TSV Ettringen. Nach dem erfolgreichen Rennen um die Vereinsmeisterschaft im vergangenen Jahr organisierte die junge Abteilung nun gleich ein dreitägiges Rennwochenende rund um den Ettringer Sportpark.

Neben der Vereinsmeisterschaft wurde dabei auch der Schulverbandsmeister sowie der Sieger im Rennen um den Allgäuer Alpenwasser Kids-Cup gesucht. Nach wochenlangen Regenfällen und schwierigen Wetterverhältnissen war der Wettergott gnädig und schenkte den Bikern beste Bedingungen für ihre Wettkämpfe. Das Organisationsteam um Abteilungsleiter Dani Holstegge, Jugendleiter und "Strecken-Boss“ Paddy Konrad waren im Dauereinsatz.

Vereinsmeisterschaft für jedes Alter

Den Start in die Mountainbike-Tage bildete die zweite Vereinsmeisterschaft der Abteilung Mountainbike. Gefahren wurden hier verschiedene Rundkurse, sogenannte Cross-Country-Strecken, rund um den Sportpark und die anliegenden Wertachauen. In den Altersklassen von U7 bis U15 waren über 60 Kinder und Jugendliche am Start und lieferten sich spannende Rennen. Zum Abschluss des Tages gab es noch für die Kleinsten ein Laufrad-Rennen, das von allen anwesenden Eltern und Verwandten lautstark bejubelt wurde.

Im jüngsten Jahrgang U17 gab es ausnahmslos Sieger. Foto: Christian Walter

Die Sieger der Vereinsmeisterschaft:

U7 Hannes Konrad , Johan Wohlhaupter, Luis Koob , Max Koob , Jonah Senner , Leonie Stiegeler , Jonas Schwarzenbacher , Niklas Bier

, Johan Wohlhaupter, , , , , , U9 Vincent Konrad , Laura Rüger

, U11 Valentin Reiter , Sophia Walter

, Sophia U13 Jonas Schamper, Hannah Rüger

Jonas Schamper, U15 Dominik Reiter , Lina Rosengart

Schüler aus Ettringen und Türkheim fahren ihre Sieger aus

Ebenfalls zum zweiten Mal fand die Schulverbundmeisterschaft der Mittelschulen Ettringen und Türkheim statt. An beiden Schulen gibt es die Sport-AG Mountainbike, deren Schüler nun in Ettringen auf die Rennstrecke gingen.

Über Stock und Stein - und die grüne Wiese am Ettringer Sportplatz radelten die jungen Mountainbiker. Foto: Christian Walter

Der Leiter des Mountainbike-Stützpunktes Ettringen, Chris Walter, berichtete von einer herausragenden Atmosphäre während der gesamten Sport-Veranstaltung und war begeistert vom sportlichen Miteinander der über 200 Schülerinnen und Schüler. Während rund 100 Schülerinnen und Schüler am Rennen teilnahmen, kamen die anderen mit ihren jeweiligen Klassenlehrern über den Wertach-Wanderweg zu Fuß zum MTB-Wettkampf und übernahmen dort diverse Aufgaben wie Streckenposten, Zeitnahme, Verpflegung.

Laut Sportlehrer Chris Walter ein beispielgebendes Event wie Zusammenarbeit von Schule und Verein gelingen kann. Ein großer Wunsch des Lehrers wäre es noch, in den kommenden Jahren den Mountainbike-Sport auch in der Grundschule etablieren zu dürfen.

Die Sieger der Schulverbund-Meisterschaft:

Klasse 8 Tobias Kögel (MS Ettringen ), Lina Rosengarth (MS Ettringen )

(MS ), Lina (MS ) Klasse 7 Jonas Weber (MS Türkheim )

(MS ) Klasse 6 Pius Simon (MS Türkheim ), Magdalena Miller (MS Türkheim )

(MS ), (MS ) Klasse 5 Lukas Rosengarth und Katharina Kürten (beide MS Ettringen ), Maximilian Schüll und Paula Jakwerth (beide MS Türkheim )

Premiere für ein Rennen der Allgäuer MTB-Rennserie

Sehr stolz auf die erstmalige Ausrichtung des Allgäuer Alpenwasser Kids-Cup waren die Organisatoren um Dani Holstegge, Paddy Konrad, Chris Walter, Johannes Wohlhaupter, Sandra Reiter, Gerhard Koop, Christian Stiegeler und Börni Bauermeister. Diese spezielle MTB-Rennserie richtet sich an Kinder und Jugendliche aus dem Allgäu und angrenzende Gebiete. Zum Teil melden sich hier auch Bayernliga-Fahrer, die einen Wettkampf in Heimatnähe suchen. Die Siegerinnen und Sieger der Altersklassen von U9 bis U19 kamen zwar allesamt von auswärts, aber auch die Kinder des TSV Ettringen lieferten hervorragende Rennen und Ergebnisse ab.

Auch mit dem Laufrad konnte ein Parcours bewältigt werden. Foto: Christian Walter

Beim Rennen der Jüngsten, der U7, gibt es nur Gewinner und erste Plätze. Ab der Altersgruppe U9 wurden in männlicher und weiblicher Wertung die Ranglisten erstellt. Auf das "Stockerl“ fuhren beispielsweise in der Wertung U9, Laura Rüger (Silber) und Nina Huber (Bronze). In der nächsten Wettkampfklasse behaupteten sich die beiden Lokalmatadore Valentin Reiter und Sophia Walter jeweils auf den Bronze-Rängen und zeigten dabei, dass der TSV Ettringen mittlerweile ernst zu nehmende Fahrerinnen und Fahrer im Starterfeld stellt. Zwar konnte in der U13 Wertung kein Treppchenplatz eingefahren werden, trotzdem zeigten die Fahrer des TSV starke Leistungen und Kampfgeist. Bei jeder Altersklasse wurden die Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade erhöht. Das Highlight für die Abteilung Mountainbike setzte an diesem Tag Dominik Reiter beim Rennen der U15. In einem sehr intensiven Rennen und einer sehr anspruchsvollen Strecke erkämpfte er sich gegen Fahrer aus dem Bayernliga-Kader den dritten Platz.

Strahlende Gesichter gab es bei den Siegerehrungen. Foto: Christian Walter

Die Sieger beim Alpenwasser Allgäu Kids-Cup:

U7 Franziskus Wynnyk, Hannes Konrad , Johan Wohlhaupter, Jonah Senner , Jonas Schwarzenbacher , Leon Hafner , Luis Koob , Niklas Bier , Rafael Szczyglinski, Samuel Schlichting , Lina Helmstetter , Luisa Petersen , Matilda Presslauer

Franziskus Wynnyk, , Johan Wohlhaupter, , , , , , Rafael Szczyglinski, , , , U9 Hugo Schubert ( TSV Niederstaufen ), Alina Immler ( SG Simmerberg Outdoor )

( ), ( ) U11 Nick Helmstetter ( TSV Oberammergau ), Matilda Peters ( TSV Durach )

( ), ( ) U13 Tom Steiner (Persis Junior Team Bike Sport Nattheim ), Pia Danks ( SG Simmerberg Outdoor )

(Persis Junior Team Bike ), ( ) U15 Luca Burger (Triclub Lindenberg), Silvana Prinz (MSC Wiesenbach )

(Triclub Lindenberg), (MSC ) U17 Til Steiner (Persis Junior Team Bike Sport Nattheim ), Paula Kleindienst ( RSV Kempten )

(Persis Junior Team Bike ), ( ) U19 Lukas Wiesenfarth ( TSV Stiefenhofen )

Bei der anschließenden Siegerehrung überwog selbstverständlich der Stolz und die Freude aller Beteiligten. "Ich bin absolut stolz auf das gesamte Team und was wir seit 2020 gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Unsere zweite interne Vereinsmeisterschaft war für beinahe 40 Kinder des TSV Ettringen das optimale Training für das Rennen am Samstag", sagte Abteilungsleiter Daniel Holstegge. "Der Allgäuer Alpenwasser Kids-Cup in Ettringen ist für uns, als noch junge Abteilung, der aktuelle Höhepunkt. Wir konnten über 100 Teilnehmer aus einem Umkreis von über 100 Kilometern begrüßen und haben von allen Teilnehmern ein durchweg positives Feedback erhalten. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr." Auch Markt Walds Bürgermeister zeigte sich beeindruckt: "Fantastisch, was der TSV Ettringen und seine Abteilung hier auf die Beine gestellt hat. Seit den Anfängen vor drei Jahren, an denen auch die Gemeinde Markt Wald im Rahmen der Schulkooperation beteiligt ist, entwickelt sich dieses Projekt stetig fort. Speziell die Schulmeisterschaft und die Kooperation zwischen Schule und Verein sind ein absolutes Vorzeigeprojekt."