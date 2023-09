Jonas Schmeiser bleibt der Dominator beim Mindelheimer Altstadtkriterium

Zum 32. Mal richtet der Velo Club Mindelheim sein Altstadtkriterium aus, zum sechsten Mal gewinnt Jonas Schmeiser das Hauptrennen. Auch die Gastgeber dürfen jubeln.

Als nach 66 Kilometern über 60 Runden durch die Mindelheimer Altstadt das Radrennen beendet war, saß Jonas Schmeiser entspannt auf einer Bank am Marienplatz und wartete, mit seinem Töchterchen auf dem Schoß, auf die Siegerehrung. Für den Fahrer des RSC Kempten war es ein bekanntes Gefühl, unter der Statue von Georg von Frundsberg am Rathaus auf das Siegerpodest zu springen.

Immerhin ist Schmeiser der Seriensieger dieses Traditionsrennens. "Drei Mal, vier Mal", glaubte er, es schon gewonnen zu haben. Mit dem Sieg am Sonntag sind es mittlerweile sechs Siege, die der Kriteriumsspezialist in Mindelheim gesammelt hat. Es ist praktisch ein Heimrennen für ihn. "Das Rennen bin ich ja schon als Jugendlicher gefahren. Ich komme gerne hierher", sagte Schmeiser. Er kenne die Strecke und ihre Tücken, wie etwa die Unebenheiten des Pflasters auf der Höhe des Ziels ganz genau.

Jonas Schmeiser bedankt sich bei seinen Teamkollegen

Diesmal sei das Rennen allerdings härter als erhofft gewesen. "Ich hatte heute nicht so gute Beine", sagte Schmeiser. "Aber Dario (Rapps, Teamkollege Schmeisers beim RSC Kempten, Anm. d. Red.) hat die Sprints sehr gut vorbereitet. Taktisch waren wir mit vier Mann in der Spitzengruppe immer in Überzahl. Das hat es dann doch relativ sicher gemacht", lobte Schmeiser sein Team.

Rang zwei ging dennoch an einen Fahrer, der die Kemptener Phalanx durchbrach: Daniel Schrag vom Team Lotto Kern-Haus schob sich zwischen Schmeiser und dessen Teamkollegen Dario Rapps, der immerhin amtierender Deutscher Kriteriumsmeister ist. "Es macht einfach Spaß, Rennen mit dem Team zu fahren", sagte Schmeiser. "Da ist es dann auch egal, wer das Rennen letztlich gewinnt."

52 Bilder 32. Altstadtkriterium: Radrennsportler erobern Mindelheim Foto: Axel Schmidt

Insgesamt fanden am Sonntag sieben Rennen in verschiedenen Leistungs- und Altersklassen in Mindelheim statt. Der Velo Club Mindelheim konnte dabei einen "Heimsieg" verbuchen: Bei den Special Olympics wurde Anton Schuster über die 5,5-Kilometer-Strecke seiner Favoritenrolle gerecht. Der Bronzemedaillengewinner der Weltspiele in Berlin gewann dieses Rennen ebenso überlegen, wie David Panke (FVSO Hochrhein) über die 11-Kilometer-Strecke. "Der war so schnell weg, da konnte man nur noch hinterherschauen", sagte Matthias Dangl nach dem Rennen. Der Erisrieder, der für den VC Mindelheim startet, holte sich hinter Panke den zweiten Platz.

Mindelheimer Medaillengewinner: Bei den Rennen der Special Olympics gewann Anton Schuster (links) das Rennen über 5,5 Kilometer. Matthias Dangl wurde über die 11 Kilometer Zweiter. Foto: Axel Schmidt

In der Leistungsklasse 2 über die elf Kilometer gewann Markus Kneipp (UAW/RRSC Bad Wörishofen) vor den beiden Schweizer Vertretern Daniel Herfle und Ricardo Seewald (RSC Valida St. Gallen).

Der Radsportnachwuchs war in Mindelheim wieder am Start

Erstmals seit Langem starteten auch wieder die lizenzierten Nachwuchsfahrer in Mindelheim. Hier zeigte sich der RSV Sonthofen als Medaillensammler: Willi Kreuchauf (U11) und Emil Kreuchauf (U13) gewannen ihre Schülerrennen, bei den Schülerinnen U13 war Lina Sophie Seidler (KJC Ravensburg) die Schnellste. Bei den U15-Schülern fuhr Emanuel Hartmann (RSC Kempten) als Erster über die Ziellinie, bei den U17-Juniorinnen war Anina Weyermann (Cycling Team Ost/Schweiz) schneller als die beiden Mindelheimerinnen Anastasiia Poluian und Sophie Sirch. Die U17 der Junioren gewann Fritz Stihler (Radsport Rhein-Neckar). Bei den U19-Junioren war Linus Scheitinger (RSV Rosenheim) erfolgreich.

Hier fährt der Chef noch selber: Jochen Schmid, Vorsitzender des VC Mindelheim, wurde bei den Masters 3 am Ende Vierter. Foto: Axel Schmidt

Ein Podestplatz für den gastgebenden Verein holte sich Franz Zwilcher bei den Masters 4. Er wurde hinter Rudolf Wörndl (RV Prien) Zweiter. Knapp am Podium vorbei radelte der Vorsitzende des VC Mindelheim, Jochen Schmid, im Rennen der Masters 3. Er wurde Vierter, der Sieg ging an den Deutschen Meister Markus Weshäuser (Bike-o-Rado Racing Team). Der zweite Starter des VC Mindelheim, Johannes Boos, wurde Zwölfter. Bei den Masters 2 war kein Lokalmatador am Start, hier gewann Michael Walter (RC Radl-Express Feucht).

"Es war ein schöner Renntag, bei dem alles gepasst hat", sagte Jochen Schmid. "Viele Zuschauer am Marienplatz, Sonnenschein und keine schweren Stürze. Ich bin zufrieden", sagte er, ehe er die letzten Siegerehrungen des Tages vornahm. Bei den Amateuren gewann mit Matthias Schreieder vom Team Baier Landshut ein Fahrer, der aufgrund seines Alters schon bei den Masters starten könnte. "Er wollte es aber den Jungen wohl noch mal zeigen", sagte Schmid und grinste verschmitzt. Und schließlich rief Schmid dann die drei Erstplatzierten der Elite-Amateure auf das Podium, mit Jonas Schmeiser an der Spitze.