Special Olympics: Anton Schuster erfüllt sich den Medaillentraum

Plus Es waren seine zweiten Weltspiele: Für Anton Schuster aus Westernach waren die Special Olympics in Berlin ein tolles Erlebnis und sein größter Erfolg.

Es waren aufregende Tage, die Anton Schuster in Berlin erlebt hat: Der 34-jährige Westernacherwar einer der Teilnehmer bei den Special Olympics, den Weltspielen für geistig gehandicapte Sportler.

Der Radrennfahrer, der seit vielen Jahren für den Velo Club Mindelheim Rennen fährt, wollte sich in Berlin den Traum von einer Medaille erfüllen.