Velo Club Mindelheim organisiert eine Unterallgäu-Rundfahrt

Das Unterallgäu kennt viele schöne Flecken und Strecken. Am 4. Juni können Radfahrer diese bei der 1. Unterallgäuer Radrundfahrt des Velo Clubs Mindelheim entdecken.

Er ist einer der ältesten Radsportvereine Deutschlands, doch auch große Tradition schützt einen Verein wie den Velo Club 1883 Mindelheim nicht vor der Gefahr, mehr Mitglieder zu verlieren, als Neumitglieder zu gewinnen. Der Verein, der im Leistungssport mit den Abteilungen Rennsport und Radball auch überregional bekannt ist, will wieder vermehrt im Breitensport aktiv werden.

Aus diesem Grund haben die Vereinsfunktionäre die Idee einer Unterallgäu-Rundfahrt für jedermann geboren. Am Sonntag, 4. Juni, können Radfahrer jedes Alters aus vier Strecken wählen, von der Familientour über 40 Kilometer bis hin zur ambitionierten Radtour über rund 170 Kilometer.

"Wir sehen es ja bei uns, dass es im Rennsport immer weniger Fahrer werden", sagt Jochen Schmid. Der Vorsitzende des VC Mindelheim hat sich nun mit seinen Vorstandskollegen darauf verständigt, "wieder mehr in die Breite zu gehen". Und eine Radtour ist schließlich für alle Bevölkerungsschichten machbar, zumal es vier verschiedene Streckenlängen (40 km, 80 km, 120 km, 170 km) gibt.

"Es geht nicht um Schnelligkeit. Deswegen wird es auch keine Zeitnahme geben", sagt Schmid. Auch seien E-Bikes zugelassen. Einzige Voraussetzung für Teilnehmer: Das Rad muss verkehrssicher sein und es muss ein Fahrradhelm getragen werden. Mitradeln kann jeder, eine Mitgliedschaft im VC Mindelheim oder einem anderen Radsportverein ist nicht notwendig.

Für die Unterallgäu-Rundfahrt hat der Velo-Club schon 100 Anmeldungen

Die Resonanz ist bislang ordentlich: "Wir haben rund 100 Anmeldungen", sagt Schmid, der allerdings genau weiß, dass die Veranstaltung mit dem Wetter steht und fällt. Deshalb habe man sich auch auf eine recht geringe Nachmeldegebühr geeinigt, damit am Renntag bei schönen Wetteraussichten noch einige Spätentschlossene dazustoßen.

Der Rundfahrttag beginnt um 7 Uhr für die Teilnehmer der beiden langen Strecken (die 80-Kilometer-Tour startet um 8 Uhr, die Familientour um 9 Uhr). Start ist am Parkplatz vor der Sporthalle an der Brennerstraße in Mindelheim. Dort befindet sich auch das Ziel, wo dann Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem stattfindet.

Auf den Strecken gibt es zwei Verpflegungsstationen an den Sportplätzen in Bedernau und Frechenrieden. Die Verpflegung dort ist im Startgeld inkludiert. "Es gibt Radlernahrung", verrät Schmid. Er hofft, dass das Wetter mitspielt und sich dann vielleicht um die 200 Radfahrer auf die 1. Unterallgäu-Rundfahrt begeben. "Unser Organisator Franz Barbe hat verkehrsarme und landschaftlich ansprechende Strecken herausgesucht", sagt Schmid. "Die Strecken sind ausgeschildert und an kritischen Punkten haben wir Streckenposten im Einsatz", sagt er. Einem schönen Radsonntag steht also nichts im Wege.

Wer sich noch anmelden möchte, kann dies bis zum 29. Mai über die Homepage www.unterallgaeuer-radrundfahrt.de tun. Dort finden sich auch die weiteren Informationen zur Rundfahrt und den einzelnen Strecken. Nachmeldungen am Renntag sind natürlich möglich.