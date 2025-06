Motorradfahrerin bei Unfall in Rammingen schwer verletzt

Am Montagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Rammingen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 28-jähriger Autofahrer an der Kreuzung der MN23 zur Tussenhausener Straße die Vorfahrt, woraufhin eine 21-jährige Motorradfahrerin mit großer Wucht in die rechte Heckseite seines Fahrzeugs prallte.

Während der Autofahrer bei dem Zusammenstoß unverletzt blieb, erlitt die Motorradfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dazu war auch der Rettungshubschrauber „Christoph 17“ im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (AZ)