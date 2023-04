Rammingen

Auch in Rammingen steigen die Kindergartengebühren – ein wenig

In Sachen Kinderbetreuung hat Rammingen seine Hausaufgaben gemacht: Derzeit läuft die energetische Sanierung der Grundschule (re.), bis zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 soll der Hortneubau in Betrieb gehen.

Plus Der Ramminger Gemeinderat spricht sich für eine moderate Anpassung der Gebühren für Krippe, Kita und Hort aus. Dennoch liegt man weit unter dem Landkreisdurchschnitt.

Nachdem die VG-Mitgliedsgemeinden Türkheim, Wiedergeltingen und Amberg eine Gebührenerhöhung für Betreuungszeiten in Krippe, Kita und Hort bereits auf den Weg gebracht haben, stellte nun auch Rammingen die Kosten dafür auf den Prüfstand. Damit beschäftige sich der Ramminger Gemeinderat im Rahmen seiner jüngsten Sitzung. Bis dato konnten Eltern, die ihr Kind in eine der Ramminger Betreuungseinrichtungen untergebracht haben, vom zweitniedrigsten Gebührenspiegel innerhalb des Landkreises profitieren. Und auch nach der Gebührenerhöhung wird sich daran kaum etwas ändern.

So fällt die Gebührenanpassung beispielsweise im Bereich Kita erst ab der fünften Betreuungsstunde ins Gewicht, und da auch nur um fünf Euro. Da Eltern in Bayern pro Kita-Kind einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 100 Euro erhalten, muss demnach auch nur der Elternanteil bezahlt werden, der darüber liegt. Und da zeigt sich Rammingen nach wie vor großzügig.

