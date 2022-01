Aufgehoben ist bei den Ramminger Narren nicht aufgeschoben

Plus Die närrische Zeit wird auch 2022 ohne Bälle, Partys und Showtänze vorübergehen. Und ohne das Jubiläum der Ramminarria. Sie wird elf Jahre alt – und trägt es mit Fassung.

Das Prinzenpaar war gefunden, die Fotos der Aktiven waren bereits gemacht, der Termin für die Jubiläumsparty stand ebenfalls schon fest: Am letzten Januar-Wochenende hätte die jüngste Faschingsgesellschaft der Region ihren elften Geburtstag feiern wollen. Doch wie schon im vergangenen Jahr verhinderten die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen und Regelungen eine ausschweifende Party. Die Ramminger Narren nehmen es einigermaßen gelassen.