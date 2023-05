Bau am Wörthbach: Tante Emma XL-Markt muss vor Hochwasser geschützt werden

Plus Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet wegen des Ramminger Verbrauchermarkts geht erneut in die Auslegung. Dabei gestaltet sich das Wasserrecht als harte Nuss.

Die Pläne zur Realisierung des Verbrauchermarktes Tante Emma XL auf Ramminger Flur schreiten voran. So wurde den Bürgern bereits im Rahmen einer Vorstellungsrunde Einblick ins Konzept des Betreibers, der Nahkauf NieHof oHG, gegeben, die Vorfreude auf die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort jedenfalls ist ungebrochen. Direkt an der Kreisstraße MN 23 Richtung Tussenhausen hat die Gemeinde dafür ein Areal erworben und die Ausweisung eines Gewerbegebiets gestartet. Die erste Anhörung zur Billigung des Bebauungsplans "Gewerbe Nord III" hat den Gemeinderat im Februar dieses Jahres passiert.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung standen nun die eingegangenen Abwägungen und Einwände der Träger öffentlicher Belange auf der Tagesordnung. Dazu konnte Bürgermeister Anton Schwele mit Robert Geiss einen Vertreter des dafür beauftragten Planungsbüros Lars Consult begrüßen. Der Diplom-Ingenieur führte das Gremium durch die einzelnen Abwägungen und hatte dafür, so sollte sich zeigen, gemeinsam mit Schwele bis zur Sitzung eine ganz besonders harte Nuss zu knacken.