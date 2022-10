Der Rohbau in Rammingen steht, der Hort-Neubau wächst

Plus Mit einem zünftigen Hebauf feiert die Gemeinde den Fortschritt beim Hort-Neubau. Bald kann das neue Konzept für deutlich längere Betreuungszeiten an den Start gehen.

Geht man davon aus, dass Scherben Glück bringen, dann kann sich die Gemeinde Rammingen auf rosige Zeiten freuen: Denn im Rahmen des Hebaufs zur Fertigstellung des neuen Hort-Rohbaus zerschmetterten die beiden Zimmerer nach erfolgtem Richtspruch zwei Gläser auf dem Boden des Dachgeschosses.