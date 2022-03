Rammingen

17:00 Uhr

Die Gemeinde Rammingen greift tief in die Tasche

Rammingens Bürgermeister Anton Schwele freute sich über eine Bürgerversammlung in Präsenz. (Archivbild)

Plus Rund fünf Millionen Euro investiert Rammingen heuer. Sprudelnde Steuereinnahmen machen das einfacher. Sogar eine Neuverschuldung könnte die Gemeinde stemmen.

Von Regine Pätz

Die Bürgerversammlung für das Jahr 2020 hatte es nur in Papierform gegeben, 2021 – so die Hoffnung der Ramminger Verwaltung – sollte dann wieder zur Präsenzveranstaltung geladen werden. Allein, die Inzidenzwerte wollten es anders. Und so musste das letzte Jahr erneut ohne Bürgerversammlung über die Bühne gehen.

