Die Ramminger Alphornbläser und der Sinn von Weihnachten

Die Ramminger Alphornbläser und ihre musikalischen Freunde spielen und sammeln für den guten Zweck.

Man schrieb das Jahr 2017. Die Alphornbläser um Manuel Rauscher hatten eine Idee. Wie wäre es, weitere Musikanten einzuladen, am Vorabend des Heiligen Abend ein gemeinsames Konzert zu geben?

Nicht nur zu ihrer eigenen Freude, sondern auch zur Freude der Menschen, die zu ihnen in die Pfarrkirche St. Magnus nach Rammingen kommen würden. Und vielleicht wären die Besucherinnen und Besucher bereit, am Ende des Konzertes etwas in die Körbchen am Ausgang für einen guten Zweck zu spenden. Es war ein Experiment und es gelang.

Nach der Corona-Zwangspause lud die Ramminger Kirche wieder im festlichen Glanz

Es blieb nicht bei dem einen Mal. Jedes folgende Jahr würden sie ein Benefizkonzert geben. Drei Jahre lang war es für alle Beteiligten ein besonderer Abend, eine besinnliche Stunde, sich an den Sinn der Weihnacht zu erinnern. Doch dann kam Corona. Würde dieser Virus das Ende der beliebten Konzerte bedeuten? Zunächst ja.

2020 und 2021 musste zum Glück nur eine Pause eingelegt werden. In diesem Jahr waren sie wieder da, die sieben Ramminger Alphornbläser, die Frauenschola Rammingen, Franziska John mit ihrer Harfe.

Weitere Künstler kamen hinzu wie der Bickenrieder Zweigesang mit Ingrid Greifenhagen und Anton Reisach, die Saitenhüpfer der Familie Hintner aus Türkheim mit ihrer Stubenmusik, die Hinterkohlberger Musikanten und zum ersten Mal Wolfi’s Harmonika Ensemble aus Jengen.

Sie kamen und brachten Lichterglanz in die schmucke Rokokokirche, nicht nur in Form der vielen Kerzen, sondern vor allem strahlten sie ihre Freude darüber aus zu musizieren.

Die Menschen im Kirchenraum nahmen es sehr dankbar an und belohnten am Ende das Konzert mit verdienten, stehenden Ovationen.

Und damit niemand mehr wegen der überfüllten Kirche heimgehen musste wie vor der Pandemie, gab es gleich zweimal eine besinnliche Stunde.

Nach dem Konzert der Ramminger Alphornbläser gab es Glühwein und gute Gespräche

Pfarrer Richard Dick begrüßte beide Male die Musikerinnen und Musiker, die Sängerinnen und Sänger, sprach ein herzliches Vergelt’s Gott aus, den Gästen auch für die geleisteten Spenden.

Sie kamen dem „Pallium“ Palliative Care Team Memmingen und dem Fichtenhaus in Markt Wald zugute.

Dr. Manfred Nuscheler vom Pallium und Harald Pienle vom Fichtenhaus konnten am Ende des Konzertes jeweils 2170 Euro, insgesamt also 4340 Euro, an Spenden in Empfang nehmen.

Doch zuvor gab es viel herzerwärmende und stimmungsvolle Musik zu hören. Der krönende Abschluss war der Klang aller Kirchenglocken und schließlich der beliebte „Andachtsjodler“. Die Gläubigen stimmten mit ein.

Anschließend konnten bei der Familie Reiber bei Glühwein und Punsch geplaudert und Wünsche zum Fest ausgesprochen werden.