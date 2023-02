Die Ramminger sagen Ja zu den Nahkauf-Plänen

Plus Mehr Sortiment als ein Discounter, E-Tankstelle, Postfiliale: Der geplante „Tante Emma XL“ verspricht Großes. Warum es dennoch ein Kraftakt werden könnte.

Sollten Bürgermeister Anton Schwele und der Ramminger Gemeinderat noch letzte Zweifel an der Akzeptanz eines Nahversorgers unter der Bürgerschaft gehabt haben, sind sie nun eines Besseren belehrt worden: Bis auf den letzten Platz gefüllt zeigte sich der Saal im Gasthaus Stern – und der fasst immerhin gut 250 Sitzplätze.