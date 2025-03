Ein Haus aus Lehm als Lebenstraum

Lehm ist ein Baumaterial, das in früheren Jahren eine große Rolle spielte und in ärmeren Ländern auch heute noch in Form von Lehmhütten seine Verwendung findet. Es ist ein Baustoff mit einer Tradition, die bis in die Zeit der Pharaonen in Ägypten zurückreicht. Selbst im Grab des großen Ramses II. wurden Lehmziegel verwendet. Auch spielte Lehm als billige Baumateriallösung eine Rolle, meist für Menschen, die sich noch keine teureren gebrannten Ziegel leisten konnten. Nicht zuletzt beim Bau von Fachwerkhäusern wurde Lehm häufig verwendet. Dabei hat dieser Baustoff viele Vorteile, denn er ist langlebig, wiederverwendbar und somit umweltfreundlich, weil er nicht gebrannt werden muss, sondern selbst trocknet. Außerdem verfügt er über ausgezeichnete Dämmwerte und eine gute Wärmespeicherung, weil die Wände nicht auskühlen. Heute spielt dieses Material in der Baubranche kaum noch eine Rolle, obwohl Lehm nur einfache Erde mit einem hohen Anteil an Tonmaterialien ist. Es gibt allerdings bei uns in der Gegend noch jemanden, der sein Haus überwiegend mit Lehm gestaltet hat und sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Christoph Geyer rückte zuletzt durch seinen Einsatz als Lehmbauer beim Ferienprogramm in der Kneippstadt in den Fokus. Dort gestaltete er mit den Kindern drei Lehmwände, wobei diese mit Begeisterung mitwirkten. Ein Besuch in seinem Haus und seiner Werkstatt in Rammingen fördert Erstaunliches zutage, zumal auch der Lebenslauf des Lehmbauers durchaus spannend ist.

Auch im Treppenhaus ist alles mit Lehm gebaut. Christoph Geyer ist begeistert von den Möglichkeiten, die der umweltfreundliche Baustoff bietet. Foto: Helmut Bader

Eigentlich hat Christoph Geyer zunächst Zimmermann gelernt. Ganz klassisch ging er danach damit „auf die Walz“ und dies immerhin stolze sechs Jahre lang. Sein Walzbüchlein enthält Hunderte von Einträgen in aller Herren Länder. Neben den gängigen Nachbarländern führte ihn der Weg bis in den Libanon und schließlich nach Rumänien in die Nähe von Hermannstadt. Dort lebte er zwei Jahre auf dem Land, kam mit dem Lehm als Baumaterial in Berührung und war fasziniert. Mit Lehm renovierte er dort Häuser und lernte die Vorzüge des Materials bereits damals kennen. Wieder zurück, konnte er nach einem Arm-Unfall mit 80-prozentiger Behinderung das Handwerk als Zimmerer nicht mehr ausüben. Dafür hatte ihn das Bauen mit Lehm erfasst. In Rammingen konnte er das Haus und den Hof seiner Großeltern übernehmen, den er seither komplett mit Lehm umbaut. Zur finanziellen Absicherung hat er eine Anstellung als Treppenbauer, widmet sich aber daneben dem Bauen mit Lehm. Er versucht dabei, Hausbesitzer zu animieren, dieses Material auch jetzt noch zu verwenden. „Ich sehe das hauptsächlich als Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn jemand auf kostensparende Weise etwas bauen oder renovieren will, kann ich ihn vor allem bei der Beschaffung des billigen Materials unterstützen. Dieses besteht ja eigentlich nur aus Lehm, den es überall gibt und Stroh, das ebenfalls wenig kostet“, so seine Zielsetzung.

Mit diesem Walzbüchlein war Christoph Geyer jahrelang unterwegs. Foto: Helmut Bader

Im Gespräch schildert er dann die eingangs erwähnten Vorzüge des Materials und beweist damit, dass er sich intensiv mit der Materie befasst hat und Lehmbau als eine Lebensaufgabe versteht. Dabei spielt bei ihm der Umweltschutz schon eine große Rolle, denn er weiß, dass allein das Brennen der Ziegel und die Herstellung von Zement hohe CO₂-Emissionen verursachen. Interessant, dass eine Studie nachgewiesen hat, dass Lehmbauten aus der Keltenzeit der heutigen Wärmeverordnung aus dem Jahr 1995 entsprechen würden. Lehm fällt bei Firmen sogar als Abfallprodukt auf Baustellen an und kann leicht verarbeitet werden. Stroh ist genügend in Form der Strohballen zu bekommen. „Dem einen sein Müll ist dem anderen sein Gold“, sagte er zur Gewinnung des Rohstoffes. Die Verarbeitung erfolgt in der Betonmaschine. Auch warum Lehm im Bau heute kaum noch verwendet wird, kann Christoph Geyer erklären: „Das Bauen mit Lehm würde allein durch das Trocknen viel Zeit erfordern, die wir heute nicht mehr haben.“ Dennoch kommt Lehm bei der Renovierung von Fachwerkhäusern noch zum Einsatz, und in Österreich gibt es sogar schon wieder Architekten, die einem Trend zu Lehmstampfhäusern für Gesundheitsbewusste frönen.

Die Gartenhütte aus Lehm kann auch als Sauna verwendet werden. Foto: Helmut Bader

Christoph Geyer selbst wirkte nach einer Umschulung zum Arbeitserzieher vor allem in Behindertenwerkstätten. Er machte den Fachschein zum Lehmbauer und bietet heute kleine Projekte für Kinder, wie eben im Ostpark, an. „Ich habe allerdings auch nicht die Unternehmer-Mentalität, um hier etwas Größeres aus dem Thema zu machen“, begründet er seine Zurückhaltung in dieser Hinsicht. „Aber mit meinem Haus hier, das ich von den Großeltern übernommen habe, konnte ich einen Lebenstraum verwirklichen.“ Der kann sich auch durchaus sehen lassen. In seinem Haus sind alle Wände mit Lehm versehen. Im Mittelpunkt steht ein riesiger Kachelofen aus diesem Material. Eine Heizung ist nicht mehr nötig und die Ofenbank ist auch am Nachmittag noch wohlig warm. Ebenfalls beherrscht im Treppenhaus, inklusive der Treppe selbst, Lehm die Szenerie. Als Höhepunkt wurde eine Hütte im Garten durch die Renovierung mit Lehm zu einem Gästehäuschen mit möglichem Saunabetrieb durch einen Kanonenofen umfunktioniert. Hier kann man es sich richtig gemütlich machen. Es gibt eben viele Wege zum Glücklichsein, auch wenn diese mit Lehm gepflastert sind.