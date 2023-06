Ehepaar aus Rammingen restauriert Vintage-Fahrräder

Plus Ein liebevoll restauriertes Vintage-Fahrrad ist für viele nicht nur ein Gebrauchsgegenstand. Wie ein Musikehepaar aus Rammingen nostalgische Träume auf zwei Rädern erfüllt.

Vier liebevoll lackierte Vintage-Fahrradrahmen hängen zwischen den Lampen über dem Esszimmertisch, ein paar Fahrradkurbeln liegen neben dem Frühstücksmüsli, Hündin Kalesi schnarcht entspannt auf dem Sofa. „Unsere Fahrräder sind voll in unser Leben integriert“, verrät Patrick Henrichs schmunzelnd. Gemeinsam mit Ehefrau Muriel restauriert er seit der Corona-Zeit alte Fahrräder.

„Es ist ein lebendiges Produkt, es hat eine Seele“, sagt Muriel Morschewsky-Henrichs und lacht herzlich. Die liebevoll restaurierten alten Schätzchen kommen bei Fahrradbegeisterten so gut an, dass die studierte Musikerin, ausgebildete Physiotherapeutin und leidenschaftliche Buchautorin sich immer mehr auf die Gestaltung der Vintage-Fahrradrahmen konzentriert.