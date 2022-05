Rammingen

Ein paar Bier, ein Unfall und eine dreiste Lüge

Plus Nach einer feucht-fröhlichen Halloween-Party in Rammingen will ein 20-jähriger Autofahrer vor einer Polizeistreife flüchten. Das bringt ihn vor das Amtsgericht.

Von Kurt Kraus

Während der 20-jährige Angeklagte mit einer dreisten Lüge versucht, ein möglichst günstiges Urteil zu erlangen, setzt sein Verteidiger, Rechtsanwalt Laib Chasklowicz aus Kaufbeuren, auf gute Argumente, denen Jugendrichter Markus Veit in seiner Entscheidung schließlich auch uneingeschränkt folgt. Er habe in der Nacht zum 1. November 2021 zuhause mit seinem Vater zwei oder drei Bier getrunken, erzählt der Angeklagte. Dann habe ein Freund angerufen und um ein Treffen gebeten, weil er private Probleme habe. Da habe er sich noch fit und fahrtüchtig gefühlt, ins Auto gesetzt und seinen Freund ab-geholt. Doch wirklich gut abgesprochen scheint die Story nicht.

