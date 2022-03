Rammingen

Eine Auszeit von Sorgen und Traurigkeit

Plus Doch auch die „Saitenhupfer“ und die „Maulquappen im Ruhestand“ kommen am Krieg in der Ukraine nicht vorbei.

Von Maria Schmid

Die „Kulturzeit“ im Gasthof Stern in Rammingen kommt bei Gästen und Künstlern sehr gut an. Ob mit Kabarett, zünftiger Blas- und Wirtshausmusik, mit Theater wie dem Krimi-Dinner oder der Einladung zum Tanztee. Das zeigte sich auch bei dem „Mundarthoigata“ unter dem vielversprechenden Motto „G’re’t & G’spielt“.

