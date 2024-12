Eine besinnliche Stund‘, die viel zu kurz war

Kein Tag hätte besser sein können, als ein Tag vor Heiligabend die „besinnliche Stund“ der Ramminger Alphornbläser abzuhalten. Das Benefizkonzert in der St. Magnus Pfarrkirche in Rammingen war voll belegt und teilweise standen die Zuhörer seitlich in der Kirche und lauschten den sanften, aber auch kraftvollen Klängen der vielen Mitwirkenden.

Die Hinterkohlberger Weisenbläser, die drei Damen von Monika Dreigesang, die Saitenmusikerinnen „Allgäuer Glücksmoment“ mit Hackbrett, Zither und Gitarre, Wolfis Harmonikaensemble, die Gruppe Notenaustausch, Franziska John an ihrer Harfe und die Ramminger Alphornbläser selbst brachten ein üppiges Klangspektrum zwischen feinsten Nuancen und opulenter Fülle ins Gotteshaus. Im hohen Sakralbau kamen die verschiedenen Töne der über 30 Musikerinnen und Musiker zur vollen Entfaltung und versetzte die Zuhörer in einen Hörgenuss der Extraklasse. Weihnachtsklassiker wie „Heidschi-Bumbeidschi“ an der Harfe oder „Abend Spat“ von Hubert von Goisern der Harmonikatruppe unter der Leitung von Wolfgang Filser brachten den Zuhörern eine wahrlich besinnliche „Stund“, die gerne noch viel länger hätte dauern können.

Icon Vergrößern Im hohen Sakralbau kamen die verschiedenen Töne der über 30 Musikerinnen und Musiker zur vollen Entfaltung und versetzte die Zuhörer in einen Hörgenuss der Extraklasse. Foto: Sabine Adelwarth Icon Schließen Schließen Im hohen Sakralbau kamen die verschiedenen Töne der über 30 Musikerinnen und Musiker zur vollen Entfaltung und versetzte die Zuhörer in einen Hörgenuss der Extraklasse. Foto: Sabine Adelwarth

Manuel Rauscher von den Alphornbläsern war es wieder eine Herzenssache, die „besinnliche Stund“ für den guten Zweck durchzuführen, und er freute sich über die vielen Gäste und die Rekord-Spendensumme von 7000 Euro. Damit unterstützen sie den Allgäuer Wünschewagen und das „Haus Schatzinsel“ in Dillishausen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit mehrfacher Behinderung betreuen und fördern. Am Ende des Benefizkonzerts musizierten alle gemeinsam den „Andachtsjodler“ und ernteten tosenden Applaus und Standing Ovations für ihre Darbietungen.