Fenster und Bienenstöcke beschädigt

Zwei Fälle von Sachbeschädigung wurden der Polizei in Rammingen gemeldet. Für einen könnten Kinder verantwortlich sein.

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch ist die Fensterscheibe einer Garage im Lindenweg in Rammingen mit Steinen eingeworfen worden. Es war aber nicht der einzige Fall von Sachbeschädigung, der der Polizei an diesem Tag gemeldet wurde.

In der Hauptstraße, die unmittelbar an den Lindenweg angrenzt, wurden Kinder dabei beobachtet, wie sie zwei Bienenstöcke mit Holzscheiten bewarfen. Als die Zeugin sie darauf ansprach, rannten sie davon. Dem Fuchteln der Kinder nach zu urteilen, hatten die aufgebrachten Bienen jedoch die Verfolgung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden. (mz)