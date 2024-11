Große Unterstützung für das Kinderhospiz

Er ist einer der bekanntesten Unternehmer des Allgäus und er hat ein großes Herz für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach: Joachim Löwenthal, Gründer des Allgäu Skyline Parks in Bad Wörishofen. Ende August feierte er seinen 70. Geburtstag. Die Feierlichkeiten fielen zusammen mit dem 25-jährigen Jubiläum des Skyline Parks. Ein doppelt feierlicher Anlass also, zu dem auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder angereist war, um persönlich zu gratulieren.

Von seinen 360 geladenen Gästen aus Politik und Gesellschaft wollte Löwenthal keine Geschenke. Er wünschte sich stattdessen Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach – und die Gäste spendeten fleißig. Knapp 20.000 Euro kamen zusammen, die der Unternehmer auf 30.000 Euro aufstockte. Dementsprechend überwältigt war Marlies Breher, Vorstandsvorsitzende der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung. „Wir sind Ihnen und allen Spendern sehr dankbar für Ihre Großzügigkeit, die unseren betroffenen Familien, in der stationären sowie auch ambulanten Betreuung zu Gute kommt. Sie brauchen die Solidarität unserer Gesellschaft, unsere Unterstützung in jeder der verbleibenden Lebensphase des erkrankten Kindes, liebevolle Zuwendung und unseren besonderen Schutz,“ so Breher.

Holetschek: „Wertvolles Engagement eines Unternehmers“

Zur Spendenübergabe im Kinderhospiz mitgekommen ist der Memminger Landtagsabgeordnete und CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, Freund des Unternehmers Löwenthal und dem Kinderhospiz seit der ersten Stunde verbunden. Diese Form des Engagements sei „einer der grundlegenden Werte des erfolgreichen Unternehmers Löwenthal, die es in der heutigen Zeit mehr denn je braucht“. „Joachim Löwenthal beweist seit Jahrzehnten, dass Unternehmertum weit mehr bedeuten kann als wirtschaftlicher Erfolg – nämlich auch Verantwortung für das Gemeinwohl und ein tiefes Engagement für unsere Gesellschaft. Das verdient großen Dank und Respekt“, sagte Holetschek. (mz)