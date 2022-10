Halloween im Skyline Park: „Eltern haften für ihre kleinen Monster“

Im Allgäu Skyline Park wird diese Woche Halloween gefeiert. Es ist dort allerhand Gruseliges geboten.

Es ist die Nacht der Nächte für Gruselfans: „Happy Halloween“ heißt es derzeit auch im Skyline Park. Der Platz vor der Geisterbahn füllte sich immer mehr mit kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern. Mumie „Tica“ (Klaudija Parizoska), ganz in schmale weiße Stoffstreifen gehüllt, stellte sich auf ihren Sarg, nahm das Mikro in die Hand und rief dem Publikum zu: „Seid ihr bereit, durch den Park zu wandern?“ Die Erwartung war groß.

Blechtonnen mit brennenden Holzscheiten standen bereit. Tica kündigte an, dass es für alle Kinder, nicht aber für Erwachsene eine Fackel geben würde. Und sie warnte, es sei echtes Feuer und zeigte eindringlich, wie die brennende Fackel zu halten sei, damit nichts passieren könne. „Die Fackeln sind nur für die Kinder. Die Eltern haften für ihre kleinen Monster.“

Hunderte "Irrlichter" zogen durch den Skyline Park

„Ballon-Vampirin“ Diana Edmaier, die Marketingleiterin, schwang ihren weiten roten Mantel, knipste ihren Ballon an und wanderte langsam vor dem Fackelzug her. Hunderte folgten ihr. Von Weitem sah es aus, als ob Irrlichter durch den dunklen Park huschten.

Eine junge Frau und ihre Familie hatten wohl keine große Lust mehr, so lange durch den Park zu wandern. Sie versuchte, die brennenden Fackeln zu löschen, feuerte sie jedoch durch kräftiges Schwingen durch die Luft mehr an, um sie dann schließlich durch Schlagen auf den Boden zum Erlöschen zu bringen. Dabei flogen natürlich Funken. Alles ging gut, die Fackeln brannten nicht mehr. Sie konnten sich wieder den Fahrgeschäften zuwenden.

Riesenspinne, Dracula und Skelette erschrecken die Skyline-Park-Besucher

Viele weitere Gruselattraktionen luden zum Verweilen und zum Staunen ein. Gruselige Schattenspiele, die an Dracula erinnerten, Tanz von Skeletten auf dem Wasser, schauriges Lachen aus großen Kürbissen und etliche weitere Projektionen am großen See. Ob Riesenspinne oder Hexe, das Spektakel war hervorragend gelungen.

Die Lichtergestalten vom „Leuchten im Park“ erhellten die Nacht und waren ebenfalls eine weitere Attraktion. Zur angesagten Zeit, kurz bevor die Halloween-Nacht zu Ende ging, strömten die Gäste zur Event-Wiese.

92 Bilder Halloween im Skyline Park mit Gruselfaktor und Feuerwerk Foto: Maria Schmid

Hinter der Geisterbahn begann ein buntes Sternentreiben durch das Hoch-Feuerwerk, das nach einem lauten Knall mit kräftigem Applaus vom Publikum belohnt wurde.

Die nächsten Termine im Skyline Park sind: 31. Oktober, 9.30 bis 20 Uhr, 1. bis 6. November, 9.30 bis 19 Uhr.