Hoch das Bein, Herr Bürgermeister!

Der Maibaum steht, die neue Wassertretanlage ist feierlich eingeweiht: Rammingen hat gleich doppelten Grund zur Freude – und eine Raffinesse, um die sie gerade Bad Wörishofen beneiden dürfte.

Das Ensemble aus Dorfgemeinschaftshaus, Schule und Kindergarten prägt den Ramminger Dorfkern. Auch der Dorftreff belegt hier Quartier und sorgt einmalig pro Woche dafür, dass die Bürger zusammenkommen können, bei Kaffee und Kuchen, zum gemeinsamen Ratsch.

Eine komfortable Wassertretanlage im Herzen von Rammingen

Vor dem Dorfgemeinschafthaus erstreckt sich Raum; ein flacher Brunnen samt Sitzgelegenheiten sorgte dort noch bis vor Kurzem für ein wenig Zerstreuung auf der sonst eher kargen Fläche. Diese „Pfütze“, wie manche in Rammingen den Brunnen nannten, hat sich nun grundlegend gewandelt. Nach offizieller Einweihung am vergangenen Samstag steht den Bürgern anstelle der flachen Wasserlandschaft nämlich eine komfortable Wassertretanlage zur Verfügung.

Sie ist entstanden aus einer Idee, die sich den beiden Gemeinderatsmitgliedern Andrea Miller und Georg Schmid zuordnen lässt. Beide beschäftigten sich damit, was aus der Ramminger „Pfütze“ werden könnte. Kurzerhand beorderte Schmid seine Kollegen zur „Studienfahrt“ in die Kurstadt. In Bad Wörishofen, der Heimat Kneipps, wollte man sich ein Bild machen, was aus dem Brunnen für Rammingen werden könnte.

Ein kleiner Tanz unter dem Maibaum, dazu ein Lied um den „Gickel Gockel“: Die Kindergartenkinder Rammingens sorgten für einen niedlichen Höhepunkt. Foto: Regine Pätz

Als schließlich noch der Ramminger Musikverein sein Versprechen einlöste, sich nach erfolgreich durchgeführtem Bezirksmusikfest erkenntlich zu zeigen, hatte man im Verein um den Vorsitzenden Markus Reitenberger genau die Tatkraft gefunden, die zur Umsetzung des Unterfangens respektive der Umwandlung vom Brunnen zur Wassertretanlage vonnöten war.

Jetzt konnte der Musikverein samt Dorftreff zur Einweihung der fertiggestellten Anlage einladen. Zwar zeigte sich der Samstag wolkenverhangen und eher von windiger Natur, sollte dies jedoch der Freude am gemeinsamen Feiern keinen Abbruch tun. So wird die erste größere öffentliche Feierlichkeit in Rammingen nach der Corona-Pandemie wohl in die Dorfgeschichte eingehen.

Denn für sich genommen ist ja das Aufstellen eines Maibaumes schon Programmpunkt genug. So sah man um die Mittagszeit bereits das Fuhrwerk Alfred Waltenbergers durch die Hauptstraße rollen, gezogen von stattlichen Pferden aus seinem Stall. Darauf ruhend der neue Maibaum Rammingens, unter musikalischer Begleitung des Musikvereins.

Stattliche Rösser bringen den Ramminger Maibaum

Unter den Augen vieler Schaulustiger wurde er im Anschluss mittels Kran, aber doch auch durch den Einsatz kräftiger Männerhände, vor dem Dorfgemeinschaftshaus aufgerichtet. Geschmückt mit Motivtafeln Ramminger Gewerke, Vereine und Institutionen, und zweier Kränze, die an der Spitze des Maibaums einen gelungenen Abschluss bilden.

Das eigentliche Highlight dieses Festsamstages sollte jedoch, bei aller Liebe zum Brauchtum, wohl der Einweihung der Wassertretanlage vorbehalten bleiben. Mithilfe einer großzügigen Spende aus den Händen des Dorftreffteams, der unbürokratischen Unterstützung der örtlichen Handwerkerschaft und unter vielen ehrenamtlichen Handgriffen, hat Rammingen darin nun einen praktikablen, neuen Dorfmittelpunkt.

Der Clou der Kneipp’schen Anlage zeigt sich bei näherer Betrachtung. Denn das Ramminger Becken verfügt über zwei Niveaus. So können am äußeren Rand auch Kinder wassertreten. Durch das konische Zulaufen zur Mitte des Beckens bleibt der äußere Bereich kindgerecht. Im Innenteil finden dann Erwachsene das Niveau, das zur Körpergröße passt. „Das hat nicht einmal Bad Wörishofen“, verrät Bürgermeister Anton Schwele stolz.

Pfarrer Richard Dick segnet die neue Wassertretstelle. Foto: Regine Pätz

Noch bevor Pfarrer Richard Dick zur Segnung der Anlage die Hände hob, sollte die Bühne den Kindergartenkindern Rammingens gehören. Unter der Regie von Einrichtungsleiterin Nicola Trautwein probierten sie sich an einem kleinen Tanz unter dem Maibaum.

Herzallerliebst dann das Lied vom „Gickerl Gockerl“, zu dem die Kinder mit „Kikerikiki“-Rufen wild die Ellbogen wackeln ließen. So gekonnt die Darbietung, dass im Anschluss vom Publikum eine Zugabe gefordert wurde.

Seinen großen Dank richtete im Anschluss Bürgermeister Anton Schwele an alle, die tatkräftig an der Schaffung der neuen Wassertretstelle samt Dach mitgewirkt haben. Das sei nicht selbstverständlich und dafür gebühre Anerkennung.

Mit geübtem Blick Richtung Himmel wandte sich schließlich Pfarrer Richard Dick an die Zuschauer. Er erinnerte daran, welch Segen sich hinter Wasser verberge, ist es doch Zeichen des Heilens und des Segens zugleich.

Zwar habe sich die Temperatur der Luft an diesem Tage der des Wassers angepasst, schmunzelte Dick, schicke er dennoch einen Wunsch an den Herrn: „Lass’ die Segnung gelingen.“

Musikalische Begleitung gab es an diesem Festtag auch, so krönte eine Formation aus den Reihen des Musikvereins unter Leitung von Dirigent Andreas Rest die Segnungsfeier. Gemeinsame Fürbitten richteten sich dann auch an verstorbene Wohltäter der Gemeinde.

Nachdem Markus Reitenberger anschließend zu einem beherzten „Beine hoch!“ aufrief, war es Anton Schwele, der als erstes Schuhe und Socken abstreifte, sich die Hosenbeine hochkrempelte und in das Wasserbecken stieg. Ein Bürgermeister geht baden – auch das gibt es in Rammingen.