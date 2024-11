Hohe und viele Ehrungen sowie Neuwahlen bei der Schützengesellschaft Rammingen

Icon Vergrößern Zahlreiche Ehrungen bei der Schützengesellschaft Rammingen. Foto: Dominic Schneider Icon Schließen Schließen Zahlreiche Ehrungen bei der Schützengesellschaft Rammingen. Foto: Dominic Schneider

Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung der SG 1882 Rammingen am 31. Oktober 2024 wurden durch den 1. Schützenmeister Blum Josef (links) zahlreiche und hohe Ehrungen verliehen. Dabei wurden für 10 Jahre treue Mitarbeit in der Vorstandschaft Jonas Scharpf (2. von links) und Christian Schindele (3. von links) geehrt. Ihnen wurde die Ehrennadel für treue Mitarbeit vom Bezirk Schwaben verliehen. Für 50 Jahre treue Mitarbeit in der Vorstandschaft (fünf Jahre als 1. Kassierer, elf Jahre als Vorsitzender und 34 Jahre als 3. Schützenmeister) erhielt Erich Fischer Erich die Verdienstnadel vom Bezirk Schwaben.

Für 40 Jahre Vereinsangehörigkeit wurden Adalbert Kerler und Maximilian Schmid (4. von links) ausgezeichnet. Die weiteren Geehrten (von links) Elisabeth Gerum, Wolfgang Häusler und Lothar Kerler. Sie erhielten die goldene Ehrennadel vom BSSB. Mit der goldenen Ehrennadel mit Eichenlaubkrone vom BSSB wurden für 50 Jahre Vereinsangehörigkeit Vitus Böck (2. von rechts) und Wolfgang Degenhart (rechts) geehrt. Ebenfalls mit der goldenen Ehrennadel mit Eichenlaubkrone vom BSSB wurden für 60 Jahre Vereinsangehörigkeit Magnus Ledermann, Magnus Kerler und Martin Kerler geehrt.

Neben den Ehrungen standen auch Neuwahlen auf der diesjährigen Tagesordnung. Es wurden zahlreiche Posten neu besetzt. Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 1. Schützenmeister: Josef Blum, 2. Schützenmeister: Anton Gerum, 3. Schützenmeister: Joachim Jäger. 1. Sportleiter: Johann Linder, 2. Sportleiter: Dominic Schneider. 1. Jugendleiter: Jonas Scharpf, 2. Jugendleiter: Lena Reiber. 1. Kassierer: Fabian Schneider, 2. Kassierer: Laura Ritter. 1. Schriftführer: Jonas Scharpf, 2. Schriftführer: Bernhard Ledermann. Damenleitung: Katharina Miller-Scharpf. Beisitzer: Christian Schindele, Hermann Schindele und Theresa Degenhart. (mz)