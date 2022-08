Igel auf gefährlicher Partnersuche

Naturschützer bitten Autofahrer um Vorsicht. Diana Stehr von der Igelauffangstelle in Rammingen gibt Tipps, wie man den Stacheltieren helfen kann, gesund und munter durch das Jahr zu kommen.

Igelmänner haben es gerade nicht leicht. Von April bis Anfang September legen sie teils sehr weite Strecken zurück, um eine Partnerin zu finden. Bis zu fünf Kilometer in einer Nacht, erklärt der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung. Dabei begegnen ihnen viele Gefahren, zudem finden sie oft keinen Unterschlupf oder zu wenig Nahrung. „Haupttodesursache während der Paarungszeit ist der Straßenverkehr“, betont Josef Kreuzer, Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren. Daher bitten die Umweltschützer Autofahrer um Vorsicht.

Diana Stehr aus Rammingen kümmert sich um aufgefundene Igel

Viele Gärten seien mittlerweile so gestaltet, dass Igel dort nicht durchkommen, schildert Diana Stehr von der Igelauffangstelle in Rammingen. Sie kümmert sich auch um Tiere, die im Ostallgäu gefunden werden. Stehen die Igel vor einer unüberwindbaren Mauer oder Hecke, müssten sie über die Straße laufen. Einen Umweg, den viele nicht überleben. Zumal Igel keine Fluchttiere seien, sagt Stehr. Bei Gefahr suchten sie nicht das Weite, sondern rollten sich ein und blieben liegen.

Diana Stehr von der Igelauffangstelle in Ramingen. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

„Wirklich helfen kann nur vorausschauendes Fahren mit einer angemessenen Geschwindigkeit“, erklärt Kreuzer in der Mitteilung. Bei einer Untersuchung in den 1990er Jahren seien Igel mit Sendern ausgestattet worden, bis zu 28 Straßen hätten sie in einer Nacht überquert. Mittlerweile seien es wohl deutlich mehr, vermutet Kreuzer.

Damit sich die Igel erst gar nicht in Gefahr begeben müssen, bittet Stehr darum, Gärten offen und naturnah zu gestalten. Fänden sich dort kaum noch Pflanzen, Sträucher und Gehölz, stünden die Tiere vor großen Schwierigkeiten. „Man nimmt den Igeln und auch den Insekten immer mehr Lebensraum und Futterquellen.“

Stehr empfiehlt heimische Pflanzen und eine Ecke, in der Gartenbesitzer und Gartenbesitzerinnen etwas Laub und Gehölz liegen lassen – als Unterschlupf für die stachligen Besucher. Wer einen verletzten Igel entdeckt, sollte ein Tuch zur Hand nehmen und ihn damit vorsichtig hochheben. Ebenso hilfreich seien alte Handschuhe oder ein T-Shirt, sagt Stehr.

Anschließend den Igel in einen „ausbruchsicheren, großen Karton“ setzen und eine Auffangstation kontaktieren. Alternativ könnten Hilfesuchende auch den Bund Naturschutz anrufen, erklärt Stehr. Die Umweltschützer wüssten, welche Anlaufstellen es in der Region gibt, und vermittelten den passenden Kontakt.

Igel sind auf ihrer nächtlichen Tour übrigens nicht „unbedingt auf Samtpfoten unterwegs“, schildert der Bund Naturschutz. Habe ein Männchen die Dame seiner Wahl gefunden, könne es mächtig Lärm machen.

In einem Laubhaufen finden Igel Unterschlupf. Foto: Florian Schuh

Stunden und sogar Nächte könne es dauern, bis es zu einer erfolgreichen Paarung kommt. „Bei der Balz umkreisen Igelmännchen die Weibchen, was diese zunächst mit Boxhieben und genervtem Fauchen quittieren. Dieses Umwerben wird Igelkarussell genannt“, erklärt Kreuzer.

Wenn zurzeit zwei Igel „tuckern und dampflokartig puffern“, handelt es sich vermutlich um ein Liebespaar, schildert der Bund Naturschutz. Nach der Paarung mache sich der Igelmann aus dem Staub und bemühe sich um ein neues Weibchen. Die risikoreiche Partnersuche geht also weiter.