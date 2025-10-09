Traurige Nachrichten: Die kleinen Igelmädchen haben es nicht geschafft

Noch vor Kurzem hat unsere Redaktion über Diana Stehr berichtet: Die Rammingerin rettet Igel, darunter auch die Zwillinge Dotty und Dolly. Die beiden wurden in einem sehr schlechten Zustand zu Stehr gebracht, nun gibt es traurige Nachrichten: Die beiden Igelmädchen haben es nicht geschafft. Das postete Stehr auf Facebook.

Rammingen: „RIP Dolly und Dotty“

„Gemeinsam habt ihr das Licht der Welt erblickt. Gemeinsam haben wir mit euch gekämpft. Gemeinsam dürft ihr heute diese Welt verlassen“, schrieb Stehr zu einem Foto der beiden Igeljungen. „Sie kämpfen beide um ihr Leben, sie waren auch beide voller Parasiten“ sagte die Helferin traurig noch vor wenigen Tagen.

Stehr und ihr Mann nehmen Igel auf, die wieder aufgepäppelt werden müssen. Haben sich die Igel einmal erholt, werden sie wieder ausgewildert.

Die Kosten trägt sie allein. „Futter, Tierarzt, Medikamente, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Spritzen, Waschmittel – da kommen ganz schöne Summen zusammen.“ Doch nicht nur die finanzielle Belastung, die gerade bei verletzten Igeln schnell in die Höhe schnellen kann, macht sich bemerkbar. Kleine Igel müssen alle zwei Stunden gefüttert werden, rund um die Uhr. Für das berufstätige Ehepaar eine große Herausforderung.

Was darf man Igeln füttern?

Wer Igel im eigenen Garten unterstützen will, solle auf keinen Fall Milch hinstellen. Katzenfutter sei aber eine gute Option, empfiehlt Stehr.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de