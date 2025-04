Illegale Prostitution: 59-Jährige bietet in Unterkunft ihre Dienste an

Am Donnerstagmittag ging bei der Polizei in Bad Wörishofen eine Mitteilung über eine mögliche illegale Prostitution in einem Hotel in Rammingen ein. Eine Streife, die dorthin fuhr, entdeckte in der Unterkunft eine 59-Jährige, die der illegalen Prostitution nachging, wie es im Polizeibericht heißt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten laut Polizei verschiedene Utensilien und zudem eine größere Menge Bargeld. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, zudem musste sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (mz)

