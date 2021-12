In Rammingen wird’s sogar dem Storch ganz weihnachtlich

Plus Warum das Storchennest in der Ramminger Ortsmitte hell erleuchtet strahlt.

Einen originellen Einfall hatte Landwirt Josef Reiber aus Rammingen: ein beleuchtetes Storchennest hoch oben auf seinem Silo. So strahlt bei Einbruch der Dunkelheit ein Lichterkranz über den Dächern der Gemeinde. Genauso interessant wie die Geschichte dieser ungewöhnlichen Illumination ist das, was Josef Reiber über „seine“ Störche zu erzählen weiß.