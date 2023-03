Kabelbrand in der Küche: Großeinsatz der Feuerwehren in Rammingen

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus Rammingen, Türkheim und Kirchdorf ist es zu verdanken, dass ein Brand in Rammingen am Montag glimpflich endete.

Eine 38-jährige Frau wollte sich laut Polizei am Montagvormittag auf ihrem Herd ein Essen zubereiten. Aufgrund eines technischen Defektes im Herd kam es zu einem Kabelbrand und folglich zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die eingesetzten Feuerwehren Rammingen, Türkheim und Kirchdorf konnte die Lage vor Ort sehr schnell in den Griff gebracht werden. Bei dem Brandfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden in Höhe von 50 Euro. (mz)