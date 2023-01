Klares Votum der CSU für Stefan Bosse

Plus Der Oberbürgermeister von Kaufbeuren, Stefan Bosse, ist wieder Bezirkstagskandidat der CSU.

Auf der Delegiertenversammlung der CSU im Stimmkreis 708 Kaufbeuren im Gasthof Stern in Rammingen wurde mit Peter Wachler nicht nur der Direktkandidat für die Landtagswahl gewählt. Die Entscheidung fiel auch darüber, wer als Bezirkstagskandidat ins Rennen geht.