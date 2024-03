Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und haut ab

Nach dem Unfall zwischen Rammingen und Mattsies verfolgte eine Geschädigte die Unfallverursacherin. Den Polizeibeamten wehte dann eine deutliche Fahne entgegen.

Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 45-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagnachmittag zwischen Rammingen und Mattsies einen Unfall verursacht und dann aus dem Staub gemacht hat. Laut Polizei war 45-Jährige mit ihrem Pkw auf einem Feldweg unterwegs und wollte dann in eine Kreisstraße einfahren. Dabei übersah sie ein von rechts kommendes Auto, an dessen Steuer eine 33-jährige Frau saß. Nach dem Zusammenstoß fuhr die 45-Jährige davon, ohne sich um den Schaden und ihre Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern.

Die Geschädigte verfolgte die Unfallverursacherin

Die Geschädigte fuhr ihr kurzerhand hinterher und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnadresse. Dort konnte die Unfallverursacherin durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme fiel bei der 45-Jährigen ein starker Alkoholgeruch auf. Da die Beschuldigte einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde sie zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu einer Blutentnahme gebracht. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen und bei einem zu hohen Alkoholwert im Blut wird sie sich voraussichtlich auch wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, so die PI Bad Wörishofen. (mz)