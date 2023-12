Rammingen/Mattsies

12:04 Uhr

Doppelkonzerten in der Rokokokirche: Der warme Klang der Alphörner

Spendenübergabe an Anne Keller vom Pallium Palliative Care Team Memmingen und Norbert Rzadki vom Wünschewagen Allgäu vom Arbeiter-Samariter-Bund Allgäu (Mitte) mit Manuel Rauscher (links) und seinen Alphornbläsern.

Plus Bei den Doppelkonzerten in der Rokokokirche von Mattsies wird die Liebe am Weihnachsfest zum Ohrenschmaus.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Der Zauber der Weihnacht liegt darin, dem Nächsten mit Liebe zu begegnen, zu schenken und dankbar Geschenke entgegenzunehmen. Deutlich wurde das beim Ramminger Benefizkonzert in der „kleinen Wieskirche“, der Rokokokirche in der Pfarreiengemeinschaft Mattsies. Hausherr Pfarrer Richard Dick begrüßte wie im vergangenen Jahr zu zwei aufeinanderfolgenden Konzerten die Besucherinnen und Besucher.

Rammingen Kirchenkonzert in der Rokokokirche von Mattsies. Foto: Maria Schmid





