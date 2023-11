Nach der Katastrophenschutzübung kommt plötzlich ein realer Einsatz

Plus Rund 300 Rettungskräfte probten in einer Katastrophenschutzübung den Ernstfall, bis plötzlich ein ganz realer Einsatz die Rettungskräfte forderte.

Das Landratsamt Unterallgäu probte mit Feuerwehr, Polizei, Bayerischem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk, Malteser Hilfsdienst und den Johannitern unter anderem im Skyline Park den Ernstfall. Nach spektakulären Rettungsaktionen aus der Achterbahn und einem vermeintlich brennenden Haus krachte es vor der Parkplatzeinfahrt tatsächlich.

"Ich bin tiefenentspannt, weil ich meine Arbeit kenne", sagte Thomas Gastager von der Feuerwehr Mindelheim und wartete mit den anderen Einsatzkräften geduldig auf die Alarmierung. Um eine möglichst realitätsnahe Übung durchzuführen, war das Szenario der Katastrophenschutzübung im Vorfeld nicht bekannt.