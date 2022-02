So sollen Jugendliche nach Corona wieder für Blasmusik begeistert werden

Plus Der ASM Bezirk 10 Mindelheim will das Projekt „BJBO Youngstars“ wiederbeleben. Warum sich eine Teilnahme für die Kids dreifach lohnt.

In fescher Tracht des Musikvereins Rammingen begrüßt Manuel Rauscher als Mitglied im Vorstand des Bezirks 10 im Allgäu Schwäbischen Musikbund (ASM) Michaela Simon, Sarah Zwing und Melanie Schmid, die sich für den Pressetermin auch gerne herausgeputzt haben. Michaela Simon ist amtierende Bezirksjugendleiterin, Sarah Zwing ihre Stellvertreterin. Melanie Schmid fungiert als stellvertretende Bezirksdirigentin.