Motorradfahrer stürzt und steht unter Schock

Einen Schock hat ein 21-jähriger Motorradfahrer erlitten, der bei einer Vollbremsung ins Schleudern kam und stürzte. Die Polizei sucht jetzt eine Autofahrerin, die zum Skyline Park abbog.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Donnerstagabend. Demnach stürzte ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 23, weil eine vor ihm fahrende Autofahrerin stark abbremste, um nach rechts in Richtung Freizeitpark abzubiegen. Der Motorradfahrer bremste, kam dabei ins Schleudern und stürzte, wobei er leicht an der Schulter und Hüfte verletzt wurde.

Die Polizei sucht jetzt die Frau, die am Donnerstagabend zum Skyline Park abbog

Der 21-Jährige stand offenbar noch unter Schock, als er die Autofahrerin aufforderte, wegzufahren. Die Frau hatte angehalten, um sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Die Polizei sucht nun die Unfallbeteiligte, die sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden soll. (mz)