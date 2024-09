Polizei rückt nach Bedrohung zu Bahnhof aus

Am Samstagnachmittag teilten der Polizei mehrere Passanten eine aggressiv auftretende Person am Bahnhof in Rammingen mit. Der 33-jährige Mann bedrohte zudem einen anwesenden Zugreisenden verbal, heißt es im Polizeibericht. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten habe die Situation beruhigt werden können. Gegen den Mann wurde laut Polizeibericht ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. (mz)