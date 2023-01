Ramminarria-Adel zum Jubiläum in Rammingen vereint

Plus Die jüngste Garde des Unterallgäus hat in diesem Fasching einen besonderen Grund zum Feiern.

Für diesen Abend sollte alles perfekt sein. „Ich habe mit meiner Mama die vielen Lagen meines Petticoats drei Stunden lang gebügelt“, verrät Conny Wegst. Sie war einst die erste Prinzessin der Ramminarria, deren Mitbegründerin und nun erneut im Mittelpunkt, denn das erste große Jubiläum stand an.