Rammingen freut sich auf seinen Verbrauchermarkt

Plus Einstimmig stimmte der Ramminger Gemeinderat für den Bauantrag. Gibt jetzt das Landratsamt grünes Licht, könnten noch dieses Jahr die Bagger anrollen.

Der nächste Haken auf der Liste ist gesetzt: Der Bauantrag für den geplanten Verbrauchermarkt im eigens dafür geschaffenen Gewerbegebiet an der MN23 hat den Ramminger Gemeinderat passiert. Einstimmig war das Gremium für die vorgestellten Pläne. Mit der Billigung des dafür aufgestellten Bebauungsplans noch im Juni dieses Jahres wäre einem baldigen Baustart eigentlich nichts entgegengestanden. Allein die Einwände des Wasserwirtschaftsamtes, das zu bebauende Areal wäre nicht gegen Hochwasser gefeit, und die darauffolgende Abhilfe brachten das Zeitmanagement gehörig durcheinander.

Nun ist das Landratsamt ebenfalls involviert; Genehmigungsreife, so hofft man in Rammingen, werde dort baldmöglichst erteilt.