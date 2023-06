Randalierer verwüsten den Ramminger Dorfplatz

Ob Wasserhahn, Bank oder Baum: Nichts war vor den Tätern sicher.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitagabend gegen 22 Uhr den Ramminger Dorfplatz verwüstet. Laut Polizei wurden zum Beispiel ein Trinkwasserhahn herausgerissen, eine Bank im angrenzenden Kindergarten umgeworfen und ein Baum in eine Wassertretanlage geworfen. Auch vor privatem Eigentum machten die Randalierer nicht halt und warfen eine Mülltonne eines Anwohners in ein fremdes Grundstück. Wie die Polizei weiter mitteilt, gibt es schon Hinweise auf die mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen laufen. Weitere Zeugen können sich bei der Polizei Bad Wörishofen Zeugen (Tel. 08247/96800) melden. (mz).