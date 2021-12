Rammingen

vor 23 Min.

So heizen Hausbesitzer in Rammingen konkurrenzlos billig

Plus Vor zehn Jahren ging das Nahwärmenetz in Rammingen an den Start. Wer von Anfang an dabei war, kann sich glücklich schätzen. Teures Heizöl ist für sie kein Thema. Gewinner ist aber auch die Umwelt.

Von Johann Stoll

Vor zehn Jahren ist in Rammingen das Nahwärmenetz der Biogasanlage Bersch GbR in Betrieb gegangen. Rammingen gehörte damit dank der Initiative der Landwirtsfamilie Bersch zu den Vorreitern erneuerbarer Energien im Unterallgäu überhaupt. Wer von Anfang an dabei war, darf sich glücklich schätzen. Günstiger lässt sich ein Haus in unseren Breiten kaum beheizen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

