Stachelige Pensionsgäste in Rammingen

Plus Bei Diana Stehr in Rammingen werden Igel wieder aufgepäppelt und später ausgewildert.

Für Diana Stehr (44) aus Rammingen beginnt im Frühjahr eine besonders intensive Arbeitszeit. Kleine und größere Igel, die wegen der warmen Tage zu früh aus ihrem Winterschlaf erwacht sind, finden Hilfe bei ihr. Aufgrund des noch zu geringen Käfer- und Insektenangebotes sind die Tiere dann geschwächt und anfällig für Krankheiten und Unfälle.