„Tante Emma XL“ kommt nach Rammingen

Plus Am kommenden Montag stellen Investor und Pächter ihr Konzept für den geplanten Ramminger Supermarkt der Öffentlichkeit vor. Baustart ist voraussichtlich schon im Juni.

Auf einem Areal, direkt an der Kreisstraße MN 23 Richtung Tussenhausen, wird ein Verbrauchermarkt für Rammingen entstehen. Die Lage ist gut gewählt, die direkt daran vorbeiführende Umgehungsstraße zu bestimmten Tageszeiten gut frequentiert.