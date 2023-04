Rammingen

vor 17 Min.

Tscharlie Hemmer sagt Danke – die Gäste danken Tscharlie Hemmer

Plus Jahrelang brachte Tscharlie Hemmer die Größen des bayerischen Kabaretts nach Rammingen. Jetzt fand der letzte von ihm organisierte Kabarettabend im Gasthof Stern statt.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Abschied nehmen geht den beteiligten Menschen meist regelrecht an die Nieren. In diesem besonderen Fall sind es nicht die Nieren, die aufs Äußerste strapaziert werden. Kabarettist "Helmut A. Binser" und "Die schrillen Fehlaperlen" greifen das Zwerchfell jedes einzelnen Gastes in direkter Weise an. Der Grund? Der letzte von Tscharlie Hemmer organisierte Kabarettabend im Gasthof Stern in Rammingen und das bei ausverkauftem Haus.

Dieser Abschied im Stern in Rammingen war ganz im Sinne von Tscharlie Hemmer

Es ist ein Abend mit unglaublich viel Lachen und äußerst heiterer Stimmung, ganz im Sinne von Tscharlie Hemmer. Das Publikum spendet ihm und den Künstlern am Ende des Abends anerkennenden, kräftigen und minutenlang anhaltenden Applaus. Doch zuvor sind es die Künstler, die ihr Können präsentieren. Helmut A. Binser in gewohnt lockerer, typisch bayerischer Art – unverkennbar der Bayerische-Wald-Akzent – erzählt Episoden, die, so ernst sie auch sein könnten, doch mit so viel Humor gespickt sind, dass die Gäste aus dem Lachen nicht mehr herauskommen. Er schmunzelt selbst und scheint seinen eigenen Redefluss kaum bremsen zu können. Seine alte Scheune müsste unbedingt weg. Eine neue soll an gleicher Stelle entstehen, doch wie das machen, da sie doch unter Denkmalschutz steht? Kein Problem, er hat ja Freunde im Dorf, die ihm tatkräftig zur Seite stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen