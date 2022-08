Blasmusik-Nachwuchs meldet sich unüberhörbar zurück

Am Freitag zeigen die jungen Musikerinnen und Musiker der BJBO-Youngstars in Türkheim, dass sie in der Corona-Pause nichts verlernt haben. Die Probenwoche hat sich gelohnt.

Kaum ein Sprichwort passt so gut zur Probenwoche der „BJBO Youngstars“ wie das Zitat aus Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“: „Früh übt sich, was ein Meister werden will.“ Für das diesjährige Projekt, nach der Corona-Pause, meldeten sich immer mehr Jugendliche an. Dieses Bezirksjugendblasorchester besteht jetzt aus 129 Jungen und Mädchen. Sie kommen aus 30 Kapellen des Bezirks 10 Mindelheim im Allgäu Schwäbischen Musikbund.

Eine Woche lang haben die BJBO Youngstars in Rammingen fleißig geprobt

Eine Woche intensives Proben fand im Saal vom Gasthof Stern in Rammingen statt. Das Ziel: Ein großes Konzert in der Sporthalle vom Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim ist angesagt. Es beginnt am Freitag, 5. August, um 19 Uhr in der Sporthalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim.

Sie begleiteten die jungen Musiker durch die Probenwoche in Rammingen (von links): Manuel Rauscher, Michaela Simon, Rainer Wörz, Melanie Schmid, Foto: Maria Schmid

Durch die vier Dozenten und Dirigenten Rainer Wörz (Bezirksdirigent), Melanie Schmid (stellvertretende Bezirksdirigentin), Alexandra Rest (Musikalische Leitung der Jugendkapelle Rammingen) und Andreas Bäurle sowie einem Organisationsteam mit Manuel Rauscher (vom Vorstand des ASM Bezirk 10), Melanie Schmid (stellvertretende Bezirksdirigentin), Michaela Simon (Bezirksjugendleiterin) und Sarah Zwing (stellvertretende Bezirksjugendleiterin) sind die Jugendlichen hoch motiviert.

Sie sind auf dem besten Wege zu jungen Musikerinnen und Musikern, die auch weiterhin mit ihrem Instrument Musik zu ihrer Lieblingsbeschäftigung erwählen werden. Sie sind die Zukunft ihrer heimischen Musikkapellen. Und dass ihnen das richtig viel Spaß macht, das bewiesen sie bereits am ersten Probentag.

Der Saal im Gasthof Stern musste komplett geräumt werden um für die 129 Jugendlichen Platz zu schaffen. Im Halbrund saßen sie vor dem Podest für jeweils einen der vier Dirigenten. Jedes Notenpult hatte ein „Banner“ mit dem jeweiligen Vornamen. Das sah ganz so aus, als wären sie bereits auf der großen Bühne und das Banner sei das eines ihrer Heimatkapellen.

Lesen Sie dazu auch

Abwechslung für die jungen Musikerinnen und Musiker der BJBO Youngstars

Die Organisatoren hatten auch auf diese Punkte geachtet und alles bestens vorbereitet. Damit die Probentage nicht nur aus Musikproben bestehen, gab es ein buntes Rahmenprogramm. Am Dienstag ging es mit dem Bus zum Skyline Park und am Mittwoch war eine große Grillparty bei Familie Rauscher vorgesehen. Donnerstag wurde es dann ernst für die große Generalprobe. Die Gäste hören beim Konzert unter anderem Werke wie „A Good Start“, einen Marsch von Luigi di Ghisallo, die Ouvertüre „Checkpoint“ von Fritz Neuböck und das Ensemblestück für Schlagzeug von Matthias Schmitt mit dem Titel „Marchin Brass II“. Und am Freitag? Nun, da freuen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das große Finale, das Konzert am Freitag um 19 Uhr in der Sporthalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim.

Hinweis für die Gäste des Konzertes: Es werden keine Getränke verkauft.