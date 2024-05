Unfall beim Ausparken mit drei Beteiligten: 23.000 Euro Schaden

Beim Ausparken aus einer Hofeinfahrt hat eine Frau ein vorbeifahrendes Auto übersehen - es kam zum Unfall, an dem gleich drei Autos beteiligt waren.

Am Dienstagvormittag hat es in Rammingen einen Unfall gegeben. Laut Polizei fuhr eine 38-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt aus, übersah dabei aber das Auto eines 46-Jährigen: Es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin prallte das Fahrzeug der 38-Jährigen gegen einen weiteren Wagen, der im Hofraum geparkt war. An allen drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. (mz)