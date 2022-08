Wenn es Nacht wird im Allgäu Skyline Park

Rund 20.000 Freizeitpark-Fans nehmen teils weite Wege in Kauf, um die Atmosphäre bei diesem Event zu erleben. Es war viel geboten, die Warteschlangen waren lang.

Wenn Lichtgestalten durch den Park zu schweben scheinen, wenn bunt leuchtende Keulen von Jongleuren gekonnt durch die Luft gewirbelt werden, wenn Musik aus allen Lautsprechern tönt, wenn Tausende Menschen Schlange stehen – dann ist es die Nacht der Nächte im Skyline Park, dem größten Freizeitpark Bayerns. Dann heißt das Motto: Skyline Park bei Nacht.

Es ist die besondere Atmosphäre, die Menschen jeden Alters anlockt. In diesem Jahr konnten die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher endlich wieder die beliebten Fahrgeschäfte nutzen, auch wenn die Wartezeiten davor in den vergangenen Jahren wohl noch nie so lange gedauert hatten.

Groß und Klein kamen zum "Allgäu Skyline Park bei Nacht"

Doch die Vorfreude auf das Schaukeln, sich lachend im Kreis drehen, vom spritzenden Wasser „abgekühlt“ zu werden oder kopfüber kreischend in die Lüfte getragen zu werden, die war so groß, dass das Warten keine Rolle spielte. Ob Kinder- oder Bollerwagen, ob Rollstuhl oder mit den geliebten Vierbeinern, alles kam, um dieses Event nicht zu verpassen.

Dazu gehörten auch Ramona Katzdauer und Vincent Tschofen. Sie saßen auf ihrem Wagen, schauten dem Fliegen der Sessel vom Kettenkarussell zu und warteten geduldig auf die anderen Familienmitglieder.

Sie waren extra aus Vorarlberg, dem gebirgigen Bundesland im Westen Österreichs, angereist um im Skyline Park einige schöne Stunden zu verbringen.

Rock'n'Roll und Alpenrock gab es im Skyline Park zu hören

Da das ganze Park-Spektakel ohne Musik undenkbar war, kamen Musikfans der unterschiedlichsten Genres auch auf ihre Kosten. Im bayerischen Dorf sorgten die niederbayerischen „Lausbuam“ mit ihrem Alpenrock für Stimmung. Wer ihre Lieder kannte, der bewegte sich im Takt der Melodien oder sang sie mit. Wer kennt nicht „Resi, i hol di mit meim Traktor ab“? Ihr Programm ist Volks-Rock’n’Roll und Bayernrock bis hin zu Party- und Charthits. Am Kuhstall sangen die „Catburys“ mitreißenden, rhythmischen Rock’n’Roll aus den 50er Jahren, 100 Prozent Rockabilly.

Am Sky Shot legte „DJ High Def“ Party-Hits des Jahrzehnts auf den Plattenteller. Mit den Lichteffekten in grellen, schillernden Farben hüpften die Jüngsten im Takt.

Stelzenläufer und andere Artisten beeindruckten die Besucherinnen und Besucher

Adi Hauke hatte ein Heimspiel. Er kommt aus Ettringen und ist die etwas andere One-Man-Band. Adi Hauke ist ein Virtuose an der Gitarre. Er stand am Sky Rafting und sang Lieder aus Blues, Rock, Reggae und Pop.

Adi Hauke aus Ettringen hatte ein „Heimspiel“. Foto: Maria Schmid

Großartig, wie er dem Didgeridoo die tiefen Töne entlockte. Natürlich gab es noch viel mehr zu bestaunen. Sie waren im gesamten Skyline Park unterwegs. Da waren die Stelzenläufer in ihren Leuchtkostümen, die „Kompanie Abgefahren“, oder die LED-Walk Acts, die „Firedance“. Die „Visual Performance Artists“ begeisterten und natürlich fehlten das Kinderschminken und viele weitere Attraktionen für die jüngsten Besucher nicht.

Vor dem Hochfeuerwerk zum Abschluss der Nacht im Skyline Park kamen immer mehr Gäste zur Event-Wiese, standen oder saßen auf dem Rasen um den bunten, leuchtenden und zerberstenden Sternen zuzuschauen, die in großer Zahl vom Himmel fielen.

Dass es dafür von allen staunenden viel Applaus gab, darüber freute sich sichtlich Joachim Löwenthal, der Hausherr. Er berichtete unserer Redaktion, dass in diesem Jahr rund 20.000 Gäste gekommen waren. Ein absoluter Rekord.