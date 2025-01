Zu schnell: Auto durchbricht Leitplanke zwischen Türkheim und Rammingen

Glück im Unglück hatte eine 26-jährige Autofahrerin, die nach einem Unfall am Freitagabend unverletzt aus ihrem völlig demolierten Auto aussteigen konnte. Laut Polizei fuhr die 26-Jährige mit ihrem Pkw auf der Ortsverbindung von Türkheim in Richtung Rammingen und kam in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und blieb zwischen den angrenzenden Büschen und Bäumen stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt. Die Feuerwehr Rammingen unterstützte bei der Unfallaufnahme, indem sie den Verkehr leitete, die Unfallstelle ausleuchtete und den Pkw aus dem Geäst befreite. (mz)

