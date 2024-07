Betrunkener randaliert und kommt in die Arrestzelle

Am Montagmittag hat die Polizei einen alkoholisierten Randalierer an einer Tankstelle am Heimenegger Weg in Mindelheim in Sicherheitsgewahrsam genommen. Die Beamten wurden verständigt, nachdem ein 36-Jähriger stark alkoholisiert und aggressiv aufgetreten war, heißt es im Polizeibericht. Auch die Polizeibeamten hätten den Mann nicht beruhigen können, sodass er mit unmittelbarem Zwang in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei beleidigte er die Beamten durchgängig und trat einer Polizistin gegen das Schienbein, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Widerstand habe sich bis in die Arrestzelle fortgesetzt. „Schließlich schlief der Mann dort seinen Rausch aus und wurde unmittelbar nach der Entlassung aus dem Gewahrsam von seinem Arbeitgeber in Empfang genommen“, endet der Pressebericht. (mz)

