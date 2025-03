So reagiert der frühere Allgäuer Raumfahrer Klaus-Dietrich Flade auf die Pläne von Elon Musk

Donald Trump und Elon Musk wollen ein neues Kapitel in der Raumfahrtgeschichte aufschlagen: Sie wollen Menschen zum Mars schicken - am besten schon in drei Jahren. Der Allgäuer Astronaut Klaus-Dietrich Flade aus Bad Wörishofen (Unterallgäu) reagiert mit gemischten Gefühlen auf die ambitionierten Pläne. „Die Vorstellung ist einerseits faszinierend. Andererseits empfinde ich es als bedenklich, sich von den Launen und Interessen eines Herrn Musk abhängig zu machen“, sagte der 72-Jährige, der vom 17. bis zum 25. März 1992 als Forschungskosmonaut Mitglied der Mir-92-Mission war.

