Rausch ausgeschlafen: Vergessene Pizza löst Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofen aus

Am Samstagvormittag löste ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Wörishofen einen Einsatz der Feuerwehr aus. Nachbarn hatten den Alarm bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Feuerwehr gelangte über ein gekipptes Fenster in die Wohnung und stellte fest, dass eine verkohlte Pizza im Backofen Ursache des Alarms war. Der 29-jährige Bewohner war ebenfalls in der verrauchten Wohnung. „Dieser schlief in aller Ruhe seinen Rausch aus“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann blieb unverletzt. Auch die Wohnung überstand den Pizza-Zwischenfall gut. Es sei kein Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz, ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife waren ebenfalls vor Ort. (mz)