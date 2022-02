Memmingen

09:00 Uhr

Memmingerin mit Ukraine-Kontakten: „Es ist richtiger Krieg“

Dieses Foto hat Raisa Schmidberger am Donnerstag aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw bekommen: Laut Augenzeugen könnte die Rauchsäule von der Militärbasis stammen, die nach einem russischen Angriff teils in Flammen steht.

Plus In der Nähe von Memmingens Partnerstadt Tschernihiw steigen Rauchsäulen auf, nachdem Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat. Zwei Memminger berichten, wie es den Menschen dort geht.

Von Andreas Berger und Thomas Schwarz

Von Memmingens ukrainischer Partnerstadt Tschernihiw aus war die schwarze Rauchsäule zu sehen. Vermutlich stand ein Teil der Militärbasis in Flammen, die am Donnerstag von Russland angegriffen worden war – wie auch andere Militärbasen in der Ukraine. Das Bild habe eine Freundin gemacht, die in Tschernihiw wohnt, sagt Raisa Schmidberger. Sie kommt aus der Ukraine und lebt seit 27 Jahren in Memmingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .