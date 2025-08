Regentanz und Gänsehaut: Adel Tawil begeistert das Publikum in Mindelheim mit mitreißenden Klängen

Es war klar, was kommt. Fast alle Besucher des Konzerts von Adel Tawil und der Vorgruppe Jamaram auf der Mindelheimer Schwabenwiese waren deshalb bestens gerüstet für das Regenwetter, das sie auch gleich nach Einlassbeginn mit einem kräftigen Schauer begrüßte. Bunte Regenmäntel prägten das Bild, denn Regenschirme waren nicht erlaubt. Aufwärmen war kein Problem, denn Jamaram und dann Tawil sorgten dafür, dass die Menge schnell in Bewegung kam. Tawil verriet außerdem, was er spontan noch in Bad Wörishofen gemacht hatte.

